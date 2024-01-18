Российский актер задержан в центре Москвы с наркотиками

Анатолий Руденко широко известен в нашей стране. Народную славу ему принесли сериалы „Рыжая“, „Каменская, „Возвращение Мухтара“ и „Две судьбы“. А буквально месяц назад он вновь напомнил о себе российским зрителям в полнометражном фильме „Триггер“ с Максимом Матвеевым.

Однако на этот раз новости об актере шокируют. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, вечером 17 января машину, в которой ехал 41-летний Руденко, остановили на улице Антонова-Овсеенко сотрудники ГИБДД. Во время беседы с представителями закона мужчина вел себя крайне подозрительно и заметно нервничал. Было решено провести досмотр, в ходе которого у него обнаружили пакетик с белым веществом.

Сам Анатолий сразу отметил, что не знает о содержимом пакета. По словам знаменитости, он нашел непонятный сверток во время прогулки со своим псом и подумал, что это яд для собак, который зимой активно распространяют догхантеры. Чтобы избежать трагедии, он положил его себе в карман куртки и забыл.

Однако экспертиза показала, что внутри находились самые настоящие наркотики. Сейчас проводится проверка.