Под звуки страсти: по Эстонии пронесется аргентинское танго

Темпераментную музыку исполнит танго-ансамбль Fuego Sur, созданный весной 2023 года аргентинскими, голландскими и эстонскими музыкантами. Сплоченные страстью к танго артисты с блеском исполнят зажигательную Guardia vieja и меланхоличные Guardia Nueva и Tango Nuevo. Новоиспеченный коллектив в апреле дал свой первый концерт в Германии.

„На самом деле мы знаем друг друга давно. Инициаторами создания группы являются аргентинцы – пианист Хуан Габриэль Романо и контрабасист Факундо Л. Ди Пьетро. Сначала они пригласили меня в коллектив, а потом я порекомендовал им голландского скрипача Радбауда ван Гелдре, с которым дружу уже многие годы. В турне по Эстонии к нам также присоединится аргентинский певец Мартин Тронкосо“, – рассказал о коллективе Каспар Ульяс.

Ансамбль представляет собой новое поколение исполнителей танго в Аргентине и Европе. Аранжировки коллектива современны, видение оригинально и свежо. Музыканты черпают вдохновение из джазовых гармоний и латиноамериканских ритмов, добавляя в них свои нюансы.

Музыка танго зазвучит в концертных залах Пярну, Йыхви, Тарту и Таллинна с 20 по 25 января.