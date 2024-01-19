„Вы — лгун“: Мария Миронова резко ответила Станиславу Садальскому

Негативного мнения о Станиславе Садальском придерживается и дочь Андрея Миронова Мария. Дело в том, что вчера в комментариях к одной из публикации актриса заявила, что её отец не был лоялен к советской власти. Один из подписчиков спросил, почему Андрея Александровича так и не удостоили звания народного артиста СССР. Мария объяснила это непростыми отношениями прославленного папы с властями.

„По правде: он не хотел получать, так как в СССР не очень верил“, — написала Миронова. Публика не оценила рассуждения Марии, из-за чего под фотографией появилось много возмущенных сообщений от комментаторов. Об ответе актрисы узнал Станислав Садальский и решил высказать своё мнение на этот счет. Он призвал пользователей Сети не доверять детям звезд.

„Мне нравятся воспоминания детей знаменитостей. При их жизни такого никогда бы не было. Никита Высоцкий стал выпускать водку с именем папы. Дочь Рязанова нарушила его волю и теперь придумывает, что угодно. И дочь Миронова тоже придумывает“, — прокомментировал Станислав в социальной сети.

„Стас Садальский, вы лгун, который делает имя на известных людях. Эта маленькая девочка очень способна защитить семью. Остерегайтесь, враль“, — написала Мария. В дополнение она опубликовала архивное совместное фото с отцом, на котором позирует с Андреем Александровичем будучи ребенком. Напомним, что Мироновой не раз приходилось отвечать Садальскому.

Например, актёр пустил слух, что Марк Варшавер уволил ее из „Ленкома имени Марка Захарова“. По словам Садальского, Марк Борисович „вынудил уволиться“ Марию, проработавшую в театре более 25 лет. „Более бесправной, чем актерская профессия, не знаю. Дирекция постоянно говорит: „вы никто и ничто“. Зрителям нужны в театре билеты на спектакль, а не вы. Так и обладательнице престижных театральных премий предложили уйти на разовые. Обиженная Мария — подала заявление об уходе. С дочкой Андрея Миронова Марк Варшавер расправился, на очереди дочка Марка Захарова, кстати тоже потрясающая актриса!“ — сообщил Садальский в соцсети. Мария написала в ответ, что с директором „Ленкома“ у нее отличные отношения и попросила журналистов не верить заявлениям Садальского. „Марк Борисович не только не „вынуждал уволиться народную артистку“, но и предлагал ей большое количество ролей на протяжении последних нескольких лет! За что я ему очень была и буду благодарна! Никакого конфликта с родным театром у меня нет“, — подчеркнула Миронова.