Могут ли отношения между школьницей и учителем быть в рамках закона? История Сигне

Согласно рассказу Сигне порталу Delfi, в школе ходили слухи по поводу ее связи с Калвисом. Некоторые сотрудники школы обо всем знали, видели романтические отношения между учителем и ученицей. Директор школы Барздиньш помнит Сигне, но говорит, что не был в курсе их отношений, да и „такого случая не было“.

Порталу Delfi мама рассказала: „Я не видела их вместе... Я знаю только, что он был ее другом. Она не показывала его мне, не рассказывала. Она просто сказала, что у нее есть парень. Когда она закончила школу, она почувствовала, что он ее оттолкнул“.