Секс
18.01.2024, 13:00

Могут ли отношения между школьницей и учителем быть в рамках закона? История Сигне

 
Отношения. Иллюстративное фото.
Отношения. Иллюстративное фото.
ФОТО: Midjourney/DELFI

Это была весна 2007 года. Сигне (имя изменено) училась в 9-м классе и вскоре должна была отметить 16-летие. И однажды поздно вечером Калвис Кинцис, учитель информатики Рижской 6-й средней школы, на портале draugiem.lv спросил у нее, почему она все еще не спит. Они начали встречаться. Тайно. Историю рассазал rus.delfi.lv.

Согласно рассказу Сигне порталу Delfi, в школе ходили слухи по поводу ее связи с Калвисом. Некоторые сотрудники школы обо всем знали, видели романтические отношения между учителем и ученицей. Директор школы Барздиньш помнит Сигне, но говорит, что не был в курсе их отношений, да и „такого случая не было“.

Порталу Delfi мама рассказала: „Я не видела их вместе... Я знаю только, что он был ее другом. Она не показывала его мне, не рассказывала. Она просто сказала, что у нее есть парень. Когда она закончила школу, она почувствовала, что он ее оттолкнул“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии