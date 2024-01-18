18.01.2024, 13:00
Могут ли отношения между школьницей и учителем быть в рамках закона? История Сигне
ФОТО: Midjourney/DELFI
Это была весна 2007 года. Сигне (имя изменено) училась в 9-м классе и вскоре должна была отметить 16-летие. И однажды поздно вечером Калвис Кинцис, учитель информатики Рижской 6-й средней школы, на портале draugiem.lv спросил у нее, почему она все еще не спит. Они начали встречаться. Тайно. Историю рассазал rus.delfi.lv.
Согласно рассказу Сигне порталу Delfi, в школе ходили слухи по поводу ее связи с Калвисом. Некоторые сотрудники школы обо всем знали, видели романтические отношения между учителем и ученицей. Директор школы Барздиньш помнит Сигне, но говорит, что не был в курсе их отношений, да и „такого случая не было“.