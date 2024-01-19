„Нужно быть современными“. Новый руководитель Русского театра Анне-Ли Пяйв рассказала, ждать ли серьезных изменений и что будет с труппой

За пост руководителя Русского театра боролись 13 человек, но в итоге совет театра предпочтение отдал именно Анне-Ли Пяйв, о которой в открытом доступе, собственно, не так уж и много информации. В театре она уже не новый человек: на протяжении двух лет трудилась там директором по развитию и была помощницей нынешнего директора Светланы Янчек. „Так что я знаю, что как работает“, - отмечает она.