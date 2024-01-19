19.01.2024, 09:50
„Нужно быть современными“. Новый руководитель Русского театра Анне-Ли Пяйв рассказала, ждать ли серьезных изменений и что будет с труппой(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
С февраля в Русском театре ожидаются перемены - на пост директора Русского драматического театра вместо Светланы Янчек заступит Анне-Ли Пяйв (50). Кем является новый руководитель театра и стоит ли ждать кардинальных перемен, читайте в интервью RusDelfi.
За пост руководителя Русского театра боролись 13 человек, но в итоге совет театра предпочтение отдал именно Анне-Ли Пяйв, о которой в открытом доступе, собственно, не так уж и много информации. В театре она уже не новый человек: на протяжении двух лет трудилась там директором по развитию и была помощницей нынешнего директора Светланы Янчек. „Так что я знаю, что как работает“, - отмечает она.