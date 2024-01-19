Культура
19.01.2024, 09:50

„Нужно быть современными“. Новый руководитель Русского театра Анне-Ли Пяйв рассказала, ждать ли серьезных изменений и что будет с труппой

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Маргарита Скрипкина
Andrei Danilo
„Я не новый человек в театре, поэтому знаю, что как работает“, - говорит Анне-Ли Пяйв.
„Я не новый человек в театре, поэтому знаю, что как работает“, - говорит Анне-Ли Пяйв.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

С февраля в Русском театре ожидаются перемены - на пост директора Русского драматического театра вместо Светланы Янчек заступит Анне-Ли Пяйв (50). Кем является новый руководитель театра и стоит ли ждать кардинальных перемен, читайте в интервью RusDelfi.

За пост руководителя Русского театра боролись 13 человек, но в итоге совет театра предпочтение отдал именно Анне-Ли Пяйв, о которой в открытом доступе, собственно, не так уж и много информации. В театре она уже не новый человек: на протяжении двух лет трудилась там директором по развитию и была помощницей нынешнего директора Светланы Янчек. „Так что я знаю, что как работает“, - отмечает она.

Пяйв отлично говорит как на эстонском, так и на русском языке. Она билингв, росла в двуязычной семье и поэтому с детства безупречно владеет обоими языками. В ее багаже несколько высших образований. Бакалавриат она получила в Тартуском университете как филолог русского языка и литературы, после чего получила степень магистра в Эстоно-Американской бизнес-академии по международному менеджменту и английскому языку.

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