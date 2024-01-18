„Высочайший уровень“: Борис Галкин защитил фильмы Рязанова от нападок Михалкова

В декабре режиссер Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Режиссер назвал хорошими фильмы коллеги с точки зрения драматургии, поэтому их „хорошо и весело смотреть“. Однако Михалков считает, что кино строится по-другому. Для него это „живая вещь“.

Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию „Ирония судьбы, или С легким паром!“ — в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство.

Галкин не согласился с этим высказыванием. По его мнению, картины режиссера – настоящее кино. Он назвал Рязанова подвижником и „редким, неповторимым и самобытным явлением“.

„Достаточно прочитать стихи Рязанова — в них столько глубины, столько чувства, ясности и истинной творческой природы. Единственное, я не очень понял картину „Старые клячи“. Я тут даже как-то недавно ее пересмотрел по телевидению. Она меня смутила… А в целом каждая картина Рязанова — это, на мой взгляд, высочайший уровень киноискусства“, — отметил Галкин.