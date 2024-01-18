Кейт Миддлтон прооперирована: „Она надеется оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной“(4)
Кейт Миддлтон перенесла операцию на животе. В данное время она находится в больнице. — сообщает „СтарХит“. Вероятно, до весны на публике она не появится.
Кажется, поклонники улыбчивой Миддлтон еще нескоро увидят ее на публичных мероприятиях, ведь ей нужно время, чтобы восстановиться после хирургического вмешательства, подробности которого держатся в строжайшем секрете.
„Операция прошла успешно, и ожидается, что принцесса Уэльская пробудет в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения восстановления. Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до окончания Пасхи“, — поделились представители Кенсингтонского дворца.
Помимо всего прочего, в окружении 42-летней Миддлтон попросили не тревожить ее и представителей королевской семьи вопросами, связанными с операцией.
„Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной“, — подчеркнул источник.
Сообщается, что Кейт Миддлтон очень переживает из-за происходящего с ней и очень надеется, что сможет как можно быстрее выйти на работу. „Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми, кого это касается, за то, что ей приходится отложить свои предстоящие встречи. Она с нетерпением ожидает восстановления и возвращения на работу как можно большего числа сотрудников“, — отметили в ее окружении.
Принц Уильям в сложный период поставил на первое место здоровье жены и семью. На время, которое Кейт проведет в больнице, он отказался от королевских обязательств, чтобы быть рядом с детьми – 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.
Первое время после выписки супруги наследник престола не будет появляться в публичном пространстве, чтобы окружить вниманием избранницу. Кенсингтонский дворец обнародует обновленные графики работы принца и принцессы Уэльских в ближайшее время.