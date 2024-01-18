Скальп над короной: прооперирована Кейт Миддлтон

Кажется, поклонники улыбчивой Миддлтон еще нескоро увидят ее на публичных мероприятиях, ведь ей нужно время, чтобы восстановиться после хирургического вмешательства, подробности которого держатся в строжайшем секрете.

„Операция прошла успешно, и ожидается, что принцесса Уэльская пробудет в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения восстановления. Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до окончания Пасхи“, — поделились представители Кенсингтонского дворца.

Помимо всего прочего, в окружении 42-летней Миддлтон попросили не тревожить ее и представителей королевской семьи вопросами, связанными с операцией.

„Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной“, — подчеркнул источник.

Сообщается, что Кейт Миддлтон очень переживает из-за происходящего с ней и очень надеется, что сможет как можно быстрее выйти на работу. „Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми, кого это касается, за то, что ей приходится отложить свои предстоящие встречи. Она с нетерпением ожидает восстановления и возвращения на работу как можно большего числа сотрудников“, — отметили в ее окружении.

Принц Уильям в сложный период поставил на первое место здоровье жены и семью. На время, которое Кейт проведет в больнице, он отказался от королевских обязательств, чтобы быть рядом с детьми – 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Первое время после выписки супруги наследник престола не будет появляться в публичном пространстве, чтобы окружить вниманием избранницу. Кенсингтонский дворец обнародует обновленные графики работы принца и принцессы Уэльских в ближайшее время.