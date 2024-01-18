Звезда Stand Up и „Прожарки“ Ирина Приходько впервые выступит со своим сольным концертом в Таллинне!
Ирина Приходько - стендап комик из Беларуси, отличается неженским подходом к юмору. Ее новый концерт „Вавилонская башня“ повествует о волнующих нас социальных явлениях, а также тема интимных взаимотношений мужчины и женщины не останется незамеченной. Мероприятие подходит для зрителей любого пола и комплекции.
Все шутки и монологи для выступлений комик пишет сама, черпая идеи для них из обычной жизни. Наверное, именно поэтому ее шутки всегда приходятся по вкусу зрителям – каждый узнает в них себя. На предстоящем стендап-концерте Приходько обсудит со зрителями все, что беспокоит ее: отношения с противоположным полом, истинно „женские“ проблемы и ситуацию в мире. Только самые смешные шутки и монологи!
Стендап Ирины Приходько пройдет в Таллинне, 23 февраля в 20:00. Двери на мероприятие будут открыты с 19:00
Где? Таллинн, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1
Возростное ограничение - 18+
Организатор предупреждает, что каждый билет - это сидячее место в зале, и чем раньше придете, тем ближе место займете. Рекомендуется приходить на концерт за 30-60 минут до начала, чтобы убодно устроиться и по необходимости заказать напитки, так как в заведении будет работать бар!
Билеты по ссылке здесь.