Звезда Stand Up и „Прожарки“ Ирина Приходько впервые выступит со своим сольным концертом в Таллинне!

Все шутки и монологи для выступлений комик пишет сама, черпая идеи для них из обычной жизни. Наверное, именно поэтому ее шутки всегда приходятся по вкусу зрителям – каждый узнает в них себя. На предстоящем стендап-концерте Приходько обсудит со зрителями все, что беспокоит ее: отношения с противоположным полом, истинно „женские“ проблемы и ситуацию в мире. Только самые смешные шутки и монологи!