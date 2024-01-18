Новогодняя радость: всеми любимый Оркестр Шёнбруннского дворца вернется в Эстонию в следующем году

По сложившейся традиции, Оркестр Шёнбруннского дворца приезжает в Эстонию с концертами в начале года. В 2025 году они приедут к нам уже в шестой раз. Прежние выступления оркестра в Эстонии проходили с огромным признанием, аншлагами на концертах и долгими овациями – подтверждением этому стало и вчерашнее событие.

На концерте в следующем году у эстонской публики будет возможность, под управлением дирижера, принять участие в исполнении бессмертных произведений Иоганна Штрауса II, поскольку турне 2025 года будет посвящено двухсотлетию этого композитора. За свою жизнь Штраус создал более 500 вальсов, полек и кадрилей, написал немало опер и оперетт и носил гордое имя „Короля вальсов“. Иоганн Штраус II, появившийся на свет 25 октября 1825 года, сделал миру бесценный подарок, и в благодарность за это спустя более чем столетие на каждом новогоднем концерте звучит именно его музыка.

Оркестр Шёнбруннского дворца, основанный в 1997 году, – это знаменитый венский камерный ансамбль, состоящий из необычайно талантливых музыкантов, работавших в различных престижных оркестрах Вены. Их ежедневные концерты в оранжерее Шёнбруннского дворца посещают туристы со всего мира – этот оркестр, бесспорно, снискал международное признание.

„Музыканты оркестра Шёнбруннского дворца подпитываются энергией и энтузиазмом публики, их выступления всегда наполнены энергией и радостью“, – делится своим опытом известный критик. – „Они далеки от душной оперы – их концерт был таким живым и полностью поглотил меня. Дирижер активно и очень по-дружески общался с публикой, подсказывая нам, когда нужно хлопать в такт музыке. Любовь, предательство, флирт, драма и самые разные эмоции разворачивались перед нашими глазами“.

Билеты на незабываемый концерт Оркестра Шёнбруннского дворца, который состоится в Таллинне 14 января 2025 года, уже можно купить в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi.