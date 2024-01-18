Израиль официально допустили к участию в „Евровидении“. Будут ли другие страны бойкотировать конкурс?

„Песенный конкурс „Евровидение“ – это соревнование между европейскими и ближневосточными общественно-правовыми организациями, которые являются членами Европейского вещательного союза (EBU). Это конкурс для общественно-правовых вещателей, и Израильская вещательная корпорация участвует в песенном конкурсе уже 50 лет“, – цитирует заявление EBU издание Aftonbladet.

EBU также заявил, что хочет сохранить статус конкурса как аполитичного мероприятия, объединяющего слушателей по всему миру посредством музыки.

Участие Израиля в конкурсе „Евровидение-2024“ на фоне продолжающейся войны в секторе Газа вызвало много споров, и некоторые фанаты, авторы песен и артисты публично выразили обеспокоенность участием Израиля. Например, группа финских профессионалов музыкальной индустрии в начале января обратилась к финской национальной вещательной компании Yle с просьбой оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы исключить Израиль из „Евровидения“.