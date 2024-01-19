Шоубиз
19.01.2024, 13:04

24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт

 
Снуп Догг
Снуп Догг
ФОТО: MIKE BLAKE | Scanpix

24-летняя дочь американского рэп-исполнителя Снуп Догга Кори Бродус сообщила в своем аккаунте в Instagram, что перенесла инсульт.

„Сегодня утром у меня случился тяжелый инсульт. Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?“ — написала она, выложив кадры из больницы.

Ранее Снуп Догг заявил, что решил бросить курить. „После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь“, — сообщил музыкант.

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