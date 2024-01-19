19.01.2024, 13:04
24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт
ФОТО: | Scanpix
24-летняя дочь американского рэп-исполнителя Снуп Догга Кори Бродус сообщила в своем аккаунте в Instagram, что перенесла инсульт.
„Сегодня утром у меня случился тяжелый инсульт. Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?“ — написала она, выложив кадры из больницы.
Ранее Снуп Догг заявил, что решил бросить курить. „После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь“, — сообщил музыкант.