Теперь парит в воздухе: Роман Костомаров превзошел себя, увлекшись экстримом

Теперь Роман носит протезы и потихоньку возвращается к привычной активной жизни. К примеру, он уже начал плавать, а недавно встал на коньки. И вот сегодня Костомаров в очередной раз удивил публику, занявшись флайбордом.

В личном блоге фигурист опубликовал соответствующее видео, на котором без страха парит в воздухе. „Пытаюсь восстановить прежние навыки. Вроде летаю, хоть и не высоко“, — отметил 46-летний Костомаров.

Подписчики в восторге от нового достижения Романа. „Боже, не перестаю ему удивляться!“; „Какой же он сильный!“; „Неужели он все это делает сам?! Я просто не верю!“; „Когда жалуетесь на жизнь — просто посмотрите на Рому…“; „Я плачу, когда вижу его достижения. Он невероятный человек!“ — такими комментариями делится публика.

К слову, в данное время Костомаров не только занимается спортом, но и принимает участие в различных передачах. Несколько месяцев назад фигурист засветился в ледовом шоу коллеги и друга Ильи Авербуха.