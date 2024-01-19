В крещенскую ночь „Бесогон“ заблокировали: Никита Михалков остался без Youtube-канала

„Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний“, — гласит сообщение на странице канала.

Внимание на это обратило издание Sota, сообщает meduza. RusNews и „Газета.ру“ пишут, что при попытке открыть канал в России появляется сообщение, что аккаунт заблокирован „за многочисленные нарушения в отношении дискриминационных высказываний“. При попытке открыть канал в Латвии появляется сообщение, что страница недоступна.

Никита Михалков пока не комментировал случившееся. На сайте „Бесогона“ по-прежнему доступна ссылка на нерабочий ютьюб-канал. По открытым источникам, на канал до удаления было подписано 1,6 миллиона пользователей.

———

Видеоблог Михалков зарегистрировал в 2011 году. В авторских программах он рассуждал о происходящих в России и мире событиях. В последнее время на канале было порядка 1,6 миллиона подписчиков. В своем шоу Михалков распространял различные конспирологические теории, в том числе о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс якобы планирует чипировать население Земли. При этом выпуски программы показывали российским военным, чтобы солдаты научились отличать правду от фейков.