Шоубиз
19.01.2024, 06:09

В крещенскую ночь „Бесогон“ заблокировали: Никита Михалков остался без Youtube-канала

 (1)
Никита Михалков
Никита Михалков
ФОТО: Скриншот

YouTube-канал Никиты Михалкова „Бесогон“ заблокирован видеохостингом. Последний выпуск программы режиссера был опубликован 22 декабря.

„Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний“, — гласит сообщение на странице канала.

Внимание на это обратило издание Sota, сообщает meduza. RusNews и „Газета.ру“ пишут, что при попытке открыть канал в России появляется сообщение, что аккаунт заблокирован „за многочисленные нарушения в отношении дискриминационных высказываний“. При попытке открыть канал в Латвии появляется сообщение, что страница недоступна.

Никита Михалков пока не комментировал случившееся. На сайте „Бесогона“ по-прежнему доступна ссылка на нерабочий ютьюб-канал. По открытым источникам, на канал до удаления было подписано 1,6 миллиона пользователей.

———

Видеоблог Михалков зарегистрировал в 2011 году. В авторских программах он рассуждал о происходящих в России и мире событиях. В последнее время на канале было порядка 1,6 миллиона подписчиков. В своем шоу Михалков распространял различные конспирологические теории, в том числе о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс якобы планирует чипировать население Земли. При этом выпуски программы показывали российским военным, чтобы солдаты научились отличать правду от фейков.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии