„Можно долго выглядеть натурально“: Украинская певица Оля Полякова озвучила сумму, которую тратит на уход за лицом и фигурой(3)
Украинская певица Оля Полякова раз в три месяца тратит на уходовую косметику и соответствующие процедуры $2 тыс. Об этом артистка рассказала в интервью, которое 17 января опубликовано на сайте ТаблоID.
По словам певицы, она не тратит деньги на инъекции, предпочитая проходить курсы аппаратной косметологии.
„Я сегодня не обхожусь без аппаратной косметологии, делаю каждую неделю и даже чаще, – отметила артистка. – Все виды электростимуляций, лазеры, шлифовка, SMAS-лифтинг, микротоки, лазеры глубинные и поверхностные. Благодаря этому можно долго выглядеть натурально, в отличие от инъекций, которые дают объем“.
Полякова призналась, что никогда не согласиться на филлеры.
„Это абсолютное табу для меня, потому что они нарушают геометрию лица. Они дают объем и отеки. Все за границей отказываются от филлеров, только наших женщин, к сожалению, с этими „варениками“ вместо рта и „подушками“ под глазами заметно невооруженным глазом“, – добавила певица.
Артистка призналась, что также использует в уходе за собой домашний скраб.
„Абсолютно бесплатный скраб на основе кофе, меда, сливок из козьего молока, овсянки и морской соли, который я делаю два раза в неделю в бане. Без этого пилинга невозможно было бы иметь тело, которое у меня есть“, – отметила 45-летняя певица.
Полякова рассказала, что сожалеет о кислотных пилингах, которые делала летом, а также о том, что пренебрегала солнцезащитными средствами, из-за чего у нее на коже появились пигментные пятна.
Знаменитость добавила, что кроме уходовых процедур пьет много воды, тренируется на свежем воздухе, раз в неделю ходит в баню и обливается холодной водой или ныряет зимой в ледяную воду для тонуса кожи.