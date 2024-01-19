„Можно долго выглядеть натурально“: Украинская певица Оля Полякова озвучила сумму, которую тратит на уход за лицом и фигурой

По словам певицы, она не тратит деньги на инъекции, предпочитая проходить курсы аппаратной косметологии.

„Я сегодня не обхожусь без аппаратной косметологии, делаю каждую неделю и даже чаще, – отметила артистка. – Все виды электростимуляций, лазеры, шлифовка, SMAS-лифтинг, микротоки, лазеры глубинные и поверхностные. Благодаря этому можно долго выглядеть натурально, в отличие от инъекций, которые дают объем“.

Полякова призналась, что никогда не согласиться на филлеры.

„Это абсолютное табу для меня, потому что они нарушают геометрию лица. Они дают объем и отеки. Все за границей отказываются от филлеров, только наших женщин, к сожалению, с этими „варениками“ вместо рта и „подушками“ под глазами заметно невооруженным глазом“, – добавила певица.

Артистка призналась, что также использует в уходе за собой домашний скраб.

„Абсолютно бесплатный скраб на основе кофе, меда, сливок из козьего молока, овсянки и морской соли, который я делаю два раза в неделю в бане. Без этого пилинга невозможно было бы иметь тело, которое у меня есть“, – отметила 45-летняя певица.

Полякова рассказала, что сожалеет о кислотных пилингах, которые делала летом, а также о том, что пренебрегала солнцезащитными средствами, из-за чего у нее на коже появились пигментные пятна.

Знаменитость добавила, что кроме уходовых процедур пьет много воды, тренируется на свежем воздухе, раз в неделю ходит в баню и обливается холодной водой или ныряет зимой в ледяную воду для тонуса кожи.