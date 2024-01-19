Шоубиз
19.01.2024, 12:00

ФОТО | Принц Уильям навестил Кейт Миддлтон в больнице после операции

 
Prints William
Prints William
ФОТО: Pool | ZUMAPRESS.com

В среду, 17 февраля, Кенсингтонский дворец сообщил, что принцессе Уэльской Кейт Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. На следующий день ее супруг, принц Уэльский навестил супругу в больнице, пишет NV.ua.

В четверг, 18 февраля, принц Уильям навестил Кейт Миддлтон в больнице, где ей накануне сделали плановую операцию на брюшной полости. Он попал в объективы папарацци в дверях частной Лондонской клиники, где принцесса Уэльская проведет ближайшие две недели. Он навещал супругу без детей.

Как сообщает британская газета The Telegraph, Уильям планирует проводить как можно больше времени с Кейт Миддлтон, пока она выздоравливает после госпитализации, и отложил некоторые рабочие обязанности, чтобы проводить больше времени с тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и принцем Луи, 5.

Prints William autoroolis.

Ожидается также, что принц Уильям отложит несколько международных визитов. Кейт Миддлтон в свою очередь вернется к выполнению рабочих обязанностей не раньше Пасхи согласно заявлению дворца.

Какое именно заболевание было у принцессы Уэльской Кенсингтонский дворец не раскрывает, однако его представители подтвердили, что речь идет не об онкологии, пишет издание.

Prints William haiglasse sõitmas.

На следующей неделе плановую операцию также сделают королю Каплу III, она связана с проблемой с предстательной железой.

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