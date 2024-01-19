ФОТО | Принц Уильям навестил Кейт Миддлтон в больнице после операции

В четверг, 18 февраля, принц Уильям навестил Кейт Миддлтон в больнице, где ей накануне сделали плановую операцию на брюшной полости. Он попал в объективы папарацци в дверях частной Лондонской клиники, где принцесса Уэльская проведет ближайшие две недели. Он навещал супругу без детей.

Как сообщает британская газета The Telegraph, Уильям планирует проводить как можно больше времени с Кейт Миддлтон, пока она выздоравливает после госпитализации, и отложил некоторые рабочие обязанности, чтобы проводить больше времени с тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и принцем Луи, 5.

Ожидается также, что принц Уильям отложит несколько международных визитов. Кейт Миддлтон в свою очередь вернется к выполнению рабочих обязанностей не раньше Пасхи согласно заявлению дворца.

Какое именно заболевание было у принцессы Уэльской Кенсингтонский дворец не раскрывает, однако его представители подтвердили, что речь идет не об онкологии, пишет издание.

На следующей неделе плановую операцию также сделают королю Каплу III, она связана с проблемой с предстательной железой.