ФОТО | „Самый лучший вид“. Сальма Хайек восхитила сеть откровенными снимками
Голливудская актриса Сальма Хайек 18 января в Instagram разместила архивные откровенные снимки, на которых запечатлена без одежды и белья, пишет Gordonua.
В качестве локации для съемки знаменитость выбрала постель. На заглавном фото она позирует в кадре, сидя спиной к объективу. На втором – лежа на постели и прикрываясь руками. Рассмотреть эти фото можно на странице Хайек.
На третьем снимке актриса изображена с закрытыми глазами, лежа на животе лицом к объективу.
„Кое-кто говорит, что никогда не стоит оглядываться назад, но иногда это самый лучший вид“, – написала она и поставила смеющийся смайл.
57-летняя звезда не уточнила, в каком году состоялась фотосессия.
„Икона, которая не стареет“, – восхитились в сети.
„Прекрасна в любом возрасте“, – отреагировали поклонники.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме „Отчаянный“ вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные картины с ее участием – „Фрида“, „От заката до рассвета“, „Бандитки“, „Супер Майк: Последний танец“.