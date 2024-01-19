ФОТО | „Самый лучший вид“. Сальма Хайек восхитила сеть откровенными снимками

В качестве локации для съемки знаменитость выбрала постель. На заглавном фото она позирует в кадре, сидя спиной к объективу. На втором – лежа на постели и прикрываясь руками. Рассмотреть эти фото можно на странице Хайек.

На третьем снимке актриса изображена с закрытыми глазами, лежа на животе лицом к объективу.

„Кое-кто говорит, что никогда не стоит оглядываться назад, но иногда это самый лучший вид“, – написала она и поставила смеющийся смайл.

57-летняя звезда не уточнила, в каком году состоялась фотосессия.

„Икона, которая не стареет“, – восхитились в сети.

„Прекрасна в любом возрасте“, – отреагировали поклонники.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме „Отчаянный“ вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные картины с ее участием – „Фрида“, „От заката до рассвета“, „Бандитки“, „Супер Майк: Последний танец“.