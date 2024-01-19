ВИДЕО | Настоящий хит! Вот с какой песней эстонский рэпер nublu хочет поехать на „Евровидение“ от Финляндии
10 января вечером стало известно, какие песни поборются в финале Uuden Musiikin Kilpailu, то есть финского отбора на „Евровидение“. Среди них и дуэт эстонского рэпера nublu вместе с финским рэпером Микаэлем Габриэлем. Теперь наконец можно послушать песню, с которой рэперы хотят отправиться на песенный конкурс.
Песня Микаэля Габриэля и nublu двуязычная - наполовину на финском и наполовину на эстонском языке. nublu также выразил надежду, что эстоноземельцы не расстроятся из-за того, что он борется за право представлять на „Евровидении“ Финляндию, а не родную Эстонию.
„Они меня знают. Я как американские горки, постоянно творю сумасшедшие вещи. Верю, что они поддержат меня и в этом“, - сказал он финским СМИ.
Ранее nublu раскрыл, что его с Габриэлем песня „Vox Populi“ вдохновлена эстонской радио-передачей с таким же названием, куда люди могут позвонить и выразить свои мысли насчет того, что просходит в стране. Под видео на YouTube подписано, что песня „Vox Populi“ рассказывает о том, что у всех есть праов на свое мнение, но это не значит, что это мнение - верное.
Всего в финском отборе на „Евровидение участвует чемь песен. Финал Uuden Musiikin Kilpailu пройдет 10 февраля в Тампере.
Послушайте песни конкурентов nublu!
Cyan Kicks - „Dancing With Demons“
Sexmane - „Mania“
Sara Siipola - „Paskana“
Jesse Markin - „Glow“
Windows95man - „No Rules!“
Sini Sabotage - „Kuori Mua“