19.01.2024, 14:54
„Чувствую себя счастливой!“ Сирет Котка родила второго ребенка
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывшая депутат Рийгикогу Сирет Котка (37) стала матерью во второй раз - у нее и жениха Индрека Грусдама (50) родился маленький ребенок.
„Теперь можно поздравлять, потому что сегодня ночью на свет появился маленький сын. Чувствую себя счастливо и хорошо“, - сообщила Котка Õhtuleht.
„Имя сына выбрали сообща - Инграм“, - добавила она и попросила себя в дальнейшем называть себя предпринимателем.
Отец ребенка Индрек Грусдам работает юристом. В октябре 2022 года пара обручилась.
То, что Сирет Котка ждет ребенка, стало известно в сентябре, когда ее округлившийся был заметен на конгрессе Центристской партии.
Раньше Сирет Котка была замужем за политиком Мартином Репинским. Пара поженилась в апреле 2017 года, а в октябре у них уже родился сын Морган.