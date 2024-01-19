„Чувствую себя счастливой!“ Сирет Котка родила второго ребенка

„Теперь можно поздравлять, потому что сегодня ночью на свет появился маленький сын. Чувствую себя счастливо и хорошо“, - сообщила Котка Õhtuleht.

„Имя сына выбрали сообща - Инграм“, - добавила она и попросила себя в дальнейшем называть себя предпринимателем.

Отец ребенка Индрек Грусдам работает юристом. В октябре 2022 года пара обручилась.

То, что Сирет Котка ждет ребенка, стало известно в сентябре, когда ее округлившийся был заметен на конгрессе Центристской партии.

Раньше Сирет Котка была замужем за политиком Мартином Репинским. Пара поженилась в апреле 2017 года, а в октябре у них уже родился сын Морган.