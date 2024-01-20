Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро часы, из-за которых его задержали на таможне. Он оценивал их в 20 тысяч

Часы были проданы на благотворительном ужине в отеле Stanglwirt, который организовала „Климатическая инициатива Шварценеггера“ в австрийском Кицбюэле.

Стартовая цена часов составила 50 тысяч евро (54,4 тысячи долларов). Как сообщал немецкий таблоид Bild, часы были сделаны специально для актера, он носил их в нескольких фильмах. На корпус часов нанесено изображение торса Шварценеггера и написано: Arnold Classic. Всего в мире было выпущено 20 таких часов.

Всего в ходе аукциона было собрано 1,31 миллиона евро (1,43 миллиона долларов). Эти деньги пойдут на „Климатическую инициативу Шварценеггера“, которая ежегодно проводит „Всемирный саммит Австрии“ и поддерживает экологические проекты.

17 января Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Во время таможенного досмотра у актера нашли незадекларированные часы швейцарского люксового бренда Audemars Piguet. После допроса на таможне Шварценеггера отпустили. Как сообщал Bild, актеру назначили штраф 35 тысяч евро. Немецкий таблоид также отмечал, что после задержания стоимость часов выросла: изначально актер собирался выставить их на торги со стартовой ценой в 20 тысяч евро.