Киркорова вырезали из „Сватов“

В сериале основанной Владимиром Зеленским „Студии Квартал-95“ Киркоров играет сам себя. В серии, снятой в 2010 году, он прибывает на экскурсию в винодельню, где герой „Сватов“ Митя называет артиста „дорогим Филиппом“ и лично показывает ему производство. Предположительно, на съемки Киркорова пригласил Зеленский.

Канал „Дом Кино“ показал на днях серию без Киркорова.

Перед Новым годом Киркорова также вырезали из некоторых праздничных шоу и фильма „Иван Васильевич меняет все“. Накануне стало известно, что его имя пропало с афиши „Золотого граммофона“.

Участие Киркорова в различных шоу и проектах оказалось под вопросом после его посещения так называемой голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее мероприятие с дресс-кодом „почти голышом“ прошло 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Киркорова, были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты, включая Киркорова, извинились за участие в откровенной вечеринке.