Леонид Ярмольник назвал дураком Кологривого, который „проехался“ по Смоктуновскому и Абдулову

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его „лжеартистом“, обесценил работу актеров „Слова пацана“ и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов .

Леонид Ярмольник с сожалением отреагировал на эти странные заявления. „Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Все. Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и с Абдуловым.“, — заявил Ярмольник.