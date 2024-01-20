Леонид Ярмольник назвал дураком Кологривого, который „проехался“ по Смоктуновскому и Абдулову(3)
Актер и телеведущий Леонид Ярмольник признался в беседе с ТАСС, что ему жаль актёра Никиту Кологривого, который на волне успеха принялся критиковать коллег — причём не только живущих, но и покойных.
В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его „лжеартистом“, обесценил работу актеров „Слова пацана“ и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.
Леонид Ярмольник с сожалением отреагировал на эти странные заявления. „Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Все. Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и с Абдуловым.“, — заявил Ярмольник.
При этом от языка молодого дарования пока не пострадали другие артисты. Более того: Кологривый признался, что ему нравятся советские актеры Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин.