Сильвестр Сталлоне начал работу над сценарием „Неудержимых 5“

Лундгрен также объяснил, почему четвёртый фильм оказался неудачным. По словам актера, в творческом процессе не участвовал Сильвестр Сталлоне в том объёме, как это было раньше. Кроме того, за месяц до начала съемок у фильма сменился режиссер.

„У проекта с самого начала были проблемы — в частности, со сценарием“, — отметил Лундгрен.

Режиссёром в итоге выступил Скотт Во, который в свои 53 года может похвастать только двумя снятыми фильмами — „Закон доблести“ и „Жажда скорости“. В каст вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа.

Фильм рассказывает о том, как новая миссия команды Неудержимых в очередной раз потерпела крах и несёт потери. Барни Росс (Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Стейтем) отстранён от операций. Происходит набор в команду новых бойцов, которых отправляют возмещать ущерб. Но они терпят поражение и попадают в плен. Тут-то и возвращаются остатки „старой гвардии“.