Анна Asti покинула Россию — минимум до конца зимы

По данным издания, исполнительница планирует переждать зиму за границей, а затем вернуться к выступлениям.

Кроме того, стало известно, что артистка снизила ценники на свои выступления: до мероприятия Анна Asti брала за концерт десять миллионов рублей, а теперь цена опустилась до семи миллионов.

Тем временем в России продолжают отменять концерты посетивших скандальную вечеринку звёзд. В частности, это случиось с концертом Лолиты, который должен был состояться 31 марта в Новосибирске. Ранее то же случилось с ещё одним её новосибирским концертом и мартовским омским.