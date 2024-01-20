Шоубиз
20.01.2024, 18:00

Анна Asti покинула Россию — минимум до конца зимы

 
Anna Asti
Anna Asti
ФОТО: Youtube

Певица Анна Asti улетела из России сразу же после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой и отмены своих концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнительница планирует переждать зиму за границей, а затем вернуться к выступлениям.

Кроме того, стало известно, что артистка снизила ценники на свои выступления: до мероприятия Анна Asti брала за концерт десять миллионов рублей, а теперь цена опустилась до семи миллионов.

Тем временем в России продолжают отменять концерты посетивших скандальную вечеринку звёзд. В частности, это случиось с концертом Лолиты, который должен был состояться 31 марта в Новосибирске. Ранее то же случилось с ещё одним её новосибирским концертом и мартовским омским.

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