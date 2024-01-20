У актрисы Ларисы Лужиной нашли серьезные проблемы с сердцем

По данным издания, Лужина обратилась к врачам в одну из московских больниц с жалобами на сердце. Врачи поставили диагноз — пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. При этом состоянии аритмия может возникать внезапно и длиться до недели, что грозит критическими осложнениями, например инсультом головного мозга.

Актрисе прописали необходимый курс препаратов, назначили диету и порекомендовали записывать в дневник показания артериального давления из-за гипертонии третьей степени. Лечение она проходит амбулаторно.

В 2017 году Лужина перенесла операцию на сердце — ей удалили тромб. В августе 2023 актрису госпитализировали в реанимацию с новыми проблемами с сердцем, а в декабре 2023 артистка перенесла сердечный приступ.

Лариса Лужина — народная артистка РСФСР, снималась в фильмах „Вертикаль“, „На семи ветрах“, „Сыщик“, „Незваные гости“, „В дождь и в солнце“, „Так начиналась легенда“, сериалах „Казус Кукоцкого“, „Охота на изюбря“, „Тайны дворцовых переворотов“.