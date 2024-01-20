Умер отец Валерия и Константина Меладзе

После информации о том, что ближайшие выступления Валерия Меладзе не состоятся, в СМИ распространились слухи на тему поддержки Казахстаном санкций России. Артист записал видеоролик, в котором прояснил происходящее. По его словам, концерты перенеслись (не отменились) по личным обстоятельствам. Он также заверил почитателей своего творчества из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится в ближайшем будущем. Предварительно — в начале февраля.

После информации о том, что ближайшие выступления Валерия Меладзе не состоятся, в СМИ распространились слухи на тему поддержки Казахстаном санкций России. Артист записал видеоролик, в котором прояснил происходящее.

По его словам, концерты перенеслись (не отменились) по личным обстоятельствам. Он также заверил почитателей своего творчества из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится в ближайшем будущем.

4 января стало известно, что 90-летний Шота Константинович борется за жизнь. Его доставили в реанимацию подмосковной больницы. Причиной ухудшения здоровья стали последствия коронавируса. Валерий Шотаевич прервал свой гастрольный тур, чтобы быть рядом с отцом в тяжелой ситуации.