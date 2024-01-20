Самые-самые важные: узнайте, кто вошел в состав большого жюри полуфинала Eesti Laul 2024

Впервые в истории финалисты Eesti Laul 2024 будут определены в одном полуфинале. На этот раз к судейству будет привлечено удивительно большое жюри, состоящее из людей, которые ежедневно работают в музыкальном бизнесе, а также из представителей мира развлечений.