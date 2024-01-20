Самые-самые важные: узнайте, кто вошел в состав большого жюри полуфинала Eesti Laul 2024
Впервые в истории финалисты Eesti Laul 2024 будут определены в одном полуфинале. На этот раз к судейству будет привлечено удивительно большое жюри, состоящее из людей, которые ежедневно работают в музыкальном бизнесе, а также из представителей мира развлечений.
В состав жюри полуфинала вошли: Айри Лийва, Андрес Оя, Андрес Панксепп, Анетт Кульбин, Анна-Аурелия Кангур, Данель Пандре, Элина Нетшаева, Герд Эстон Сепп, Ханна-Лиина Выса, Иви Рауси-Хаавасалу, Майан-Анн Кярмас, Марго Суур, Мария Листра, Мартин Корьюс, Отт Лепланд, Уве Петерселл, Прийт Паюсаар, Райво Оя, Рауно Мяркс, Рийво Калласмаа, Роберт Кырвиц, Стен Хейноя, Вероника Портсмут, Улар-Йоханнес Пальм и Ясмин.
Порядок полуфиналистов Eesti Laul 2024 с номерами для голосования:
1. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“: 9007001
2. INGA „No Dog On a Leash“: 9007002
3. OLLIE „My Friend“: 9007003
4. YONNA „I Don’t Know About You“: 9007004
5. Peter Põder „Korra veel“: 9007005
6. Cartoon, Ewert Sundja „Oblivion“: 9007006
7. Traffic „Wunderbar“: 9007007
8. Ingmar „Dreaming“: 9007008
9. Anet Vaikmaa „Serotoniin“: 9007009
10. Laura „Here’s Where I Draw the Line“: 9007010
11. Sofia Rubina „Be Good“: 9007011
12. Antsud „Vetevaim“ 9007012
13. Silver Jusilo „Lately“: 9007013
14. Cecilia „FOMO“: 9007014
15. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“: 9007015