ВИДЕО | „Мы в Эстонии, Eesti Laul – наша культура. Надо поддерживать“: участница полуфинала София Рубина о конкурсе, своих проектах и планах на будущее
Отгремел полуфинал Eesti Laul 2024, финалисты определены и теперь на пути артистов к Швеции остался последний этап конкурса, который пройдет в Таллиннском ледовом холле „Тондираба“ 17 февраля. Из 15 полуфиналистов на итоговую борьбу отправились 5 участников: EWERT AND THE TWO DRAGONS, OLLIE, 5MIINUST JA PUULUUP, PETER PÕDER, ANET VAIKMAA к ним в борьбе за место на Евровидении присоединяться еще 5 артистов, которых отобрало жюри.
К сожалению, не всем предоставилась возможность выступить в финале, однако настоящие артисты не расстраиваются, и верят, что их звезда еще засияет.
Мы поговорили с певицей Софией Рубиной, которая выступила на полуфинале с песней „Be Good“. Как она готовилась к конкурсу, какие эмоции переживает после поражения и какие планы строит на будущее – смотри в видео!