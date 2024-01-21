ВИДЕО| 5MIINUST x Puuluup прошли в финал!: „Шанс доехать до Швеции 1к10, ну, или чуточку больше“

На радость фанатов яркий и зажигательный дуэт 5MIINUST x Puuluup прошел в финал! Ребята оценивают свои шансы представлять Эстонию на Евровидении-2024 в Швеции довольно трезво: „Сколько в финале участников? Десять? Шанс доехать до Швеции у нас 1к10, ну, или чуточку больше“, - говорит Puuluup.