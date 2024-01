ВИДЕО| 5MIINUST x Puuluup прошли в финал!: „Шанс доехать до Швеции 1к10, ну, или чуточку больше“

Отгремел полуфинал Eesti Laul 2024, финалисты определены и теперь на пути артистов к Швеции остался последний этап конкурса, который пройдет в Таллиннском ледовом холле „Тондираба“ 17 февраля. Из 15 полуфиналистов на итоговую борьбу отправились 5 участников: EWERT AND THE TWO DRAGONS, OLLIE, 5MIINUST JA PUULUUP, PETER PÕDER, ANET VAIKMAA к ним в борьбе за место на Евровидении присоединяться еще 5 артистов, которых отобрало жюри.