В Тарту объявлены все финалисты конкурса Eesti Laul 2024

Полуфиналисты Eesti Laul определялись в два тура. В первом туре голоса жюри и телезрителей суммировались, и в финал вышли 5MIINUST x Puuluup, Ewert and The Two Dragons и OLLIE. Всего в первом туре голосования было сделано 19455 звонков.

Последние два финалиста были определены телефонным голосованием, в результате которого в финал вышли Анет Вайкмаа и Пеэтер Пыдер. Всего во втором туре было отдано 8535 голосов.

Гранд-финал Eesti Laul состоится 17 февраля в ледовом зале Tondiraba, где будут соревноваться десять песен. На сцене к новоиспеченным финалистам присоединятся Brother Apollo, Carlos Ukareda, Daniel Levi, Nele-Liis Vaiksoo, Uudo Sepp и Sarah Murray.