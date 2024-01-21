Фанаты подали в суд на Мадонну за задержку концерта

По данным издания, мужчины из Нью-Йорка купили билеты на выступление артистки. Оно должно было начаться в 20:30, однако Мадонна вышла на сцену только в 22:45. Фанаты заявляют в иске, что после выступления „столкнулись с ограниченным движением общественного транспорта“, что привело к увеличению их расходов. Из-за того, что шоу Мадонны закончилось в час ночи, им пришлось добираться до дома на такси.