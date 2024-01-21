Шоубиз
21.01.2024, 12:30

Фанаты подали в суд на Мадонну за задержку концерта

 
FILE PHOTO: Singer Madonna speaks to guests after receiving the Advocate for Change award during the 30th annual GLAAD awards ceremony in New York City, New York
FILE PHOTO: Singer Madonna speaks to guests after receiving the Advocate for Change award during the 30th annual GLAAD awards ceremony in New York City, New York
ФОТО: Eduardo Munoz | REUTERS

Поклонники певицы Мадонны Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден подали иск против певицы из-за задержки ее концерта, после которого им пришлось рано вставать. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, мужчины из Нью-Йорка купили билеты на выступление артистки. Оно должно было начаться в 20:30, однако Мадонна вышла на сцену только в 22:45. Фанаты заявляют в иске, что после выступления „столкнулись с ограниченным движением общественного транспорта“, что привело к увеличению их расходов. Из-за того, что шоу Мадонны закончилось в час ночи, им пришлось добираться до дома на такси.

Феллоуз и Хэдден также пожаловались, что на следующее утро „им пришлось рано вставать, чтобы идти на работу и/или заниматься своими семейными обязанностями“. Они требуют, чтобы певица, а также площадка и организаторы возместили им убытки, однако сумма ущерба не сообщается.

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