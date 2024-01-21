Актера из „Чикатило“ и „Склифосовского“ нашли мертвым в машине

„Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине, сейчас выясняют причины“, — поделилась Бочарова.

Активно сниматься Сдобнов начал лишь в середине 2010-х. В его фильмографию входят в частности: „Притяжение“, „Полицейский с Рублёвки“, „Училки в законе“, „Склифосовский“, „Чикатило“.

Вчера ушёл из жизни ещё один актёр — Виталий Вашедский, служивший Театре на Таганке. Его причина смерти также пока не озвучена. Актерская карьера Вашедского началась 40 лет назад. За это время он сыграл более 90 ролей в кино, в таких фильмах как „ДМБ“, „Вирус“, „Фантом“, „Сделано в СССР“, „Савва Морозов“, „Час Волкова“, „Карпов“.