15-летнего Меладзе задержали на сцене прямо во время выступления

В разговоре с телеграм-каналом SHOT, отец Baby Melo Амиран Меладзе рассказал, что десятки полицейских дежурили за кулисами и в гримерке и следили за каждым шагом и словами рэперов.

По словам Амирана, его 15-летнего сына заранее предупредили, что со сцены не должен звучать мат, поэтому Baby Melo „запикал“ все свои треки и, как утверждает его отец, не сказал ни одного матерного слова. Причиной задержания обоих артистов могло стать „околоругательное“ слово, которое Badri сказал со сцены. Отец Гоги (настоящее имя Baby Melo) недоумевает, за что молодого артиста задержали и отвезли в спецприемник, все произошедшее он называет беспределом. Мужчина считает, что сын „нормальный“ парень и артист, который долго ходил в театральную студию и просто хорошо вжился в роль рэпера.

Также Амиран Меладзе сообщил, что на месте был представитель Baby Melo с нотариальной доверенностью, но ему сказали, что она недействительна. С родителями никто не связался — о произошедшем они узнали от друзей. Мать рэпера вылетела в Питер в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где сейчас находится ее сын. Помимо музыкантов на концерте были задержаны более 16 человек — за распитие алкоголя около клуба. Сотрудники полиции составили на них протоколы и отвезли в отделение.