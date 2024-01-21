Еще одного российского актера задержали с наркотиками

Полицию в квартиру 29-летнего артиста в Даниловском районе Москвы вызвала его девушка. Дело было около трех часов ночи, звезда фильма „Подольские курсанты“ перебрал со спиртным и в какой-то момент начал вести себя агрессивно: пара поругалась, Гарист схватился за нож и успел поранить возлюбленную в области кисти.

Девушка, испугавшись за свою жизнь, выскочила из квартиры и позвонила в правоохранительные органы.

По имеющейся информации, прибывшие на вызов сотрудники обнаружили в доме Андрея пять упаковок с запрещенными веществами, в трех из них — марихуана, общим весом на 167,05 грамма. Гарист не смог объяснить, откуда у него взялся внушительный запас наркотиков.

Теперь актёру вменяют статью 228 УК РФ „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“. Согласно законодательству, артисту грозит до 10 лет лишения свободы. Пока следствие будет разбираться в ситуации, Гаристу запрещено покидать страну — он находится под подпиской о невыезде.

В последние годы карьера Андрея Гариста шла в гору. За его спиной съемки в популярных фильмах „Подольские курсанты“, „Тихие воды-2“, „СССР“. Кроме того, артист активно задействован в постановках Ленкома.

Ранее на этой неделе разгорелся похожий скандал (правда, без членовредительства). Анатолия Руденко задержали с запрещенными веществами — звезда сериала „Две судьбы“ убеждал правоохранительные органы, что нашел сверток с наркотиками на улице и принял его за отраву для собак. Однако полиция вряд ли поверила этой версии, поскольку пакетик был приклеен скотчем в области паха. Родственники считают, что актера могли подставить недоброжелатели. „У него безупречная репутация“, — подчеркивала его мама Любовь Николаевна.