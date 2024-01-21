Стендапера Алексея Щербакова призвали оштрафовать за мат на выступлениях

Авторы иска заверили, что посмотрели все ролики с участием юмориста в сети, и пришли к выводу, что Щербаков слишком часто использует ненормативную лексику, тем самым подавая неправильный пример детям. Более того, общественники пожаловались, что своим юмором Щербаков оскорбляет человеческое достоинство.