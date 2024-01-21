Шоубиз
21.01.2024, 19:00

Стендапера Алексея Щербакова призвали оштрафовать за мат на выступлениях

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Алексей Щербаков
Алексей Щербаков
ФОТО: Youtube

„Общественники“ из очередного „движения“ призвали оштрафовать комика Алексея Щербакова на 5 миллионов рублей (50 тыс. евро) за мат на выступлениях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авторы иска заверили, что посмотрели все ролики с участием юмориста в сети, и пришли к выводу, что Щербаков слишком часто использует ненормативную лексику, тем самым подавая неправильный пример детям. Более того, общественники пожаловались, что своим юмором Щербаков оскорбляет человеческое достоинство.

В качестве наказания „общественники“ призвали назначить комику штраф, а также предложили заставить юмориста удалить все свои видео и 88 раз зачитать решение суда на публику в сети.

Почему истцы смотрели выступления именно Щербакова, они не уточнили.

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