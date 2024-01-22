Казалось бы, при чем тут лошадь? Джигурда записал для Волочковой странное видео ко дню рождения

Сама Анастасия обвинила своего бывшего друга в том, что это видео попала в интернет. Тот в ответ оправдывался, что это некто третий. Так или иначе, на день рождения Волочкова не стала звать Джигурду.

Но тот не стал отмалчиваться. Актер записал странное видео с белым конем. Он держит его за узды читает странный текст.

„Богиня, белый конь готов для путешествия на космическому астралу“, — рычит Джигурда и целует коня. К видео прилагался и текст.

„Увы, тем, кто хотел рассорить нас с Настенькой, — удалось это сделать, — написал актер. — Но, несмотря на то, что я больше не смогу быть другом Богини Волочковой, я по прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису“.