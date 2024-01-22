Макаревич ответил российским пропагандистам, предложившим лишить его социальных выплат и звания народного артиста РФ

Вот удивительно – уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь и вообще занят своей жизнью и своими делами. Нет же – дня не проходит, чтобы не летела в мою сторону какая-нибудь какашка – то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. Отъ..ебитесь уже, в самом деле“, – написал Макаревич.