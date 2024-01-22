Макаревич ответил российским пропагандистам, предложившим лишить его социальных выплат и звания народного артиста РФ(17)
Проживающий в Израиле российский музыкант Андрей Макаревич отреагировал на инициативу российских пропагандистов лишить его звания народного артиста страны-агрессора РФ и социальных выплат. Он попросил их от него „отъ...баться“. Об этом артист написал 21 января в Facebook.
Вот удивительно – уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь и вообще занят своей жизнью и своими делами. Нет же – дня не проходит, чтобы не летела в мою сторону какая-нибудь какашка – то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. Отъ..ебитесь уже, в самом деле“, – написал Макаревич.
Свой пост он разместил спустя несколько дней после того, как российский пропагандист Виталий Бородин обратился в российский Минкульт с просьбой отобрать у Макаревича пенсию и надбавки за статус народного артиста. Пропагандист заявил, что речь идет о ежемесячных выплатах в размере 60 тыс. руб., написал 17 января российский Telegram-канал SHOT.