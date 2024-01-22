Мощно! Озвучили стоимость приглашения актёра „Слово пацана“ к себе на день рождения

Приглашение артистов к себе на день рождения или какой-то праздник уже не кажется чем-то необычным. Всё упирается в финансовые возможности, спрос на конкретную личность и его график. Ребята из „Слово пацана“ до сих пор находятся „на хайпе“, запросов очень много, поэтому организаторы установили вполне приемлемый прайс под частное мероприятие.

Одна из компаний способная привезти к вам звезду огласила сумму со своей комиссией в 1.5 миллиона рублей (15 тысяч евро) для Москвы. За это вы получите 30 минут общения, фотографий и других активностей с актёром из каста. В случае его большой загруженности или слишком большой удаленности локации, ценник может возрасти в несколько раз.

В данный момент самый высокий спрос сохраняется на Рузиля Минекаева. За декабрь и январь он побывал на четырех таких вечеринках. Приглашают его на детские праздники, но и мамы своих чад не упускают возможности сделать пару кадров в обнимку.