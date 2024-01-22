ФОТО | „Упругий бюст и точеные бедра“: 56-летняя Николь Кидман в обнажающем тело платье приковала к себе все взгляды

Эта изящная блондинка, словно изысканное вино, с годами становится только лучше. Неудивительно, что на нее до сих пор засматриваются сотни тысяч мужчин, хоть седце Николь давно и отдано ее супругу, Киту Урбану. А тот по праву гордится красавицей-женой и насмотреться на нее не может.

Кидман всегда была стройной. Но сейчас она привела свою фигуру к совершенству. Это пример для всех, кто считает, что после 40 сложно поддерживать себя в форме: благодаря тренировкам у актрисы появился „железный“ пресс а тело стало рельефным и точеным, при этом в женственности она ничуть не потеряла.

Свою красоту Кидман теперь с удовольствием подчеркивает нарядами, которые с каждым месяцем становятся все интереснее и провокационнее. Несколько лет назад звезду осуждали за плохой вкус: ее дорогие дизайнерские платья называли „бабушкиными“, и на красных дорожках она попадала в рейтинги самых безвкаусно одетых звезд.

Но Николь взялась за свой стиль, и теперь каждым ее выходом восхищаются миллионы. Последний не стал исключением: Кидман появилась на премьере своего нового мини-сериала „Экспаты“.

Звезда выбрала для выхода лаконичное, но очень сексуальное черное платье с открытой спиной и разрезом до бедра. А когда звезда поворачивалась в профиль, оно приоткрывало ее тонкую талию, упругий бюст и накачанный пресс.

Напомним, актриса признавалась, что поначалу для сохранения красоты и молодости она обращалась за помощью к косметологам, ставила инъекции филлеров и ботокса. Но как только поняла, что ее лицо слишком изменилось, приняла решение остановиться.

Теперь Николь достигает всего собственными силами: регулярный спорт, правильное питание и уход за состоянием кожей с помощью косметических средств и процедур без „уколов красоты“. Результаты этих усилий не остаются незамеченными — голливудская звезда выглядит безупречно.