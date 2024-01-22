Умер звезда сериала „Беверли-Хиллз, 90210“ Дэвид Гейл

„Дэвид был добрым человеком. Я бы хотел с ним чаще общаться“, — написал он. По словам Питера, Гейл „был полон жизни и невероятных историй. Я благодарен, что узнал его. Я очень опечален этой потерей и потерей всего мира. Он был подарком для всех нас“, — добавил ведущий.

Феррьеро направил поклонников, которые хотят узнать больше о Гейле, к его сестре Кэти Кольменарес, которая от всего сердца отдала дань уважения брату. „В моей жизни едва ли был хотя бы день, когда тебя не было рядом со мной, всегда моим ведомым, всегда моим лучшим другом, готовым встретиться со мной лицом к лицу с чем угодно и кем угодно“, — написала она.