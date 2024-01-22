Умер актер и сценарист „Джентльмен-шоу“ Евгений Хаит

„Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор“, — написал Филимонов.