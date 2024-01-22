22.01.2024, 11:30
Умер актер и сценарист „Джентльмен-шоу“ Евгений Хаит
ФОТО: Youtube
Скончался украинский актёр из программы „Джентльмен-шоу“ Евгений Хаит. Об этом в социальных сетях сообщил шоумен Олег Филимонов.
„Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор“, — написал Филимонов.
Хаит был сыном писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Брат Евгения Хаита — один из основателей театра „Квартет И“ Ростислав Хаит.