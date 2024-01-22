Культурная столица зажигает! Легенда рока Брайан Адамс выступит летом в Тарту

Брайан Адамс известен как великолепный автор песен, из-под его пера вышли такие известные баллады, как „Please Forgive Me“ (1993), „All for Love“ (1993) и „Have You Ever Really Loved a Woman“ (1995). Его сборник лучших хитов „So Far So Good“, вышедший в 1993 году, был продан по всему миру в количестве 13 миллионов экземпляров и во многих странах получил статус платинового.

Адамс продолжил покорять вершины чартов, выпустив в 1991 году песню „Everything I Do (I Do It For You)“ – она стала настоящим мировым хитом, добравшись до верхних строчек в целых 19 странах. При этом в ТОП Великобритании эта песня продержалась 16 недель подряд. Сингл, который позже вошел в альбом „Waking Up the Neighbours“, был продан в количестве более 15 миллионов экземпляров, сам альбом был продан 16 миллионов раз.

Вышедший вслед за ним альбом „Reckless“ покорял вершины хит-парадов как в Канаде, так и в США и стал первым альбомом канадского исполнителя, получившим в Канаде статус платинового. В этот альбом вошли шесть синглов, звучавших в различных хит-парадах, среди них, например, „Run to You“ и „Summer of ’69“. Мощная баллада „Heaven“, ставшая хитом в США, тоже входила в этот альбом.

Будучи подростком, Адамс сам научился играть на гитаре. На музыкальный небосклон его звезда взлетела как ракета в 1980-е, и Брайан стал одним из популярнейших артистов эпохи. Когда Адамсу было всего пятнадцать, он заменил Ника Гилдера в группе Sweeney Todd. По достижении двадцатилетия Брайан Адамс выпустил одноименный собственный дебютный альбом, ставший отправной точкой его статуса мировой звезды. Альбом „Cuts Like a Knife“, который был выпущен в 1983 году и в который вошел хит „Straight From the Heart“, сделал Адамса знаменитым во всей Северной Америке.

Брайан Адамс родился 5 ноября 1959 года в Канаде. В историю музыки он вошел благодаря таким своим хитам, как „Please Forgive Me“ (1993) и „Everything I Do (I Do It For You)“ (1991). Музыкант не раз становился обладателем „Грэмми“, его выдающаяся карьера длится более четырех десятилетий – и это лишь подтверждает его экстраординарный музыкальный талант.

„Создавать что-то из ничего – это, по сути, магия, только без фокусов“, – говорил Адамс о своем творческом процессе. – „Это нелегко, приходится много трудиться, и порой ты даже сам не понимаешь, что справился с этим, пока не оглянешься назад и не прослушаешь ленту. Иногда этот момент настолько мимолетный, что ты его даже не замечаешь. Это как добывать алмазы“.

Брайан Адамс является обладателем 20 статуэток „Джуно“, премии „Грэмми“ и многих других наград, в том числе его Звезда имеется на Аллеях славы в Голливуде и в Канаде, его имя включено в список членов Зала славы канадской музыки. Его последний альбом „So Happy It Hurts“ тоже был номинирован на „Грэмми“.

Помимо музыки, Брайан Адамс успешно занимается фешн-фотографией и сотрудничает в этой области со многими известными брендами. Его коллекции, включая „Wounded“ (2013) и „Undefined“ (2016), прекрасно демонстрируют его глубину и художественное восприятие мира, простирающееся далеко за рамки музыки.

„Признак отличной песни, фотографии или картины – это ее запоминаемость“, – сказал Адамс в своем недавнем интервью. – „Ведь это так просто. Это не означает, что другие фотографии или кампании не хороши. Но если что-то затронуло твою душу или вдохновило тебя, то это прекрасно. Конечно, прекрасное тоже субъективно, ведь на кого-то другого эта же вещь может не оказать такого же эффекта. Но если ты работаешь над этой вещью, бывают моменты, когда из чего-то неосязаемого получается что-то осязаемое и на мгновение… ты становишься волшебником“.

Концерт, который пройдет грядущим летом на Тартуском певческом поле, будет осязаемо прекрасным. Зрители смогут услышать лучшие хиты Брайана Адамса и собственными глазами увидеть легенду рока на сцене.

Билеты на концерт Брайана Адамса, который пройдет 7 июля 2024 года на Тартуском певческом поле, поступят в продажу для членов клуба Live Nation в 10 часов утра 24 января. Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi начнется в 10 часов утра 26 января.