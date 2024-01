Культурная столица зажигает! Легенда рока Брайан Адамс выступит летом в Тарту

Брайан Адамс родился 5 ноября 1959 года в Канаде. В историю музыки он вошел благодаря таким своим хитам, как „Please Forgive Me“ (1993) и „Everything I Do (I Do It For You)“ (1991). Музыкант не раз становился обладателем „Грэмми“, его выдающаяся карьера длится более четырех десятилетий – и это лишь подтверждает его экстраординарный музыкальный талант.

Будучи подростком, Адамс сам научился играть на гитаре. На музыкальный небосклон его звезда взлетела как ракета в 1980-е, и Брайан стал одним из популярнейших артистов эпохи. Когда Адамсу было всего пятнадцать, он заменил Ника Гилдера в группе Sweeney Todd. По достижении двадцатилетия Брайан Адамс выпустил одноименный собственный дебютный альбом, ставший отправной точкой его статуса мировой звезды. Альбом „Cuts Like a Knife“, который был выпущен в 1983 году и в который вошел хит „Straight From the Heart“, сделал Адамса знаменитым во всей Северной Америке.

Вышедший вслед за ним альбом „Reckless“ покорял вершины хит-парадов как в Канаде, так и в США и стал первым альбомом канадского исполнителя, получившим в Канаде статус платинового. В этот альбом вошли шесть синглов, звучавших в различных хит-парадах, среди них, например, „Run to You“ и „Summer of ’69“. Мощная баллада „Heaven“, ставшая хитом в США, тоже входила в этот альбом.

Адамс продолжил покорять вершины чартов, выпустив в 1991 году песню „Everything I Do (I Do It For You)“ – она стала настоящим мировым хитом, добравшись до верхних строчек в целых 19 странах. При этом в ТОП Великобритании эта песня продержалась 16 недель подряд. Сингл, который позже вошел в альбом „Waking Up the Neighbours“, был продан в количестве более 15 миллионов экземпляров, сам альбом был продан 16 миллионов раз.