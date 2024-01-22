Максим Кац впервые выступил в Таллинне
22 января популярный общественный деятель, видеоблогер и политик Максим Кац соберет зрителей на своем театральном шоу „Жила-была Россия“.
„Я долго размышлял, как поговорить вживую с аудиторией, но чтобы не просто ответы на вопросы, а прям что-нибудь интересное. И вот мы придумали. В классных театрах по всей Европе мы встретимся с вами, и вы увидите шоу из трёх частей: сначала будет что-то типа спектакля с моим участием, где вы заглянете за кулисы нашего канала, потом запишем вместе ролик на завтра, ну а потом поговорим. Мы пробуем такое впервые. Приходите. Надеюсь, вам понравится.“
Максим Кац — популярный общественный деятель, видеоблогер и политик. На своем YouTube-канале с более чем 1,9 миллионами подписчиков Максим ежедневно публикует видеоролики, освещающие исторические и текущие события.
Билетыможно посмотреть здесь.