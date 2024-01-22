Бьянка похудела на 32 кг — помогли капельницы и эндокринолог
R&B-певица не перестает восхищать поклонников кадрами с отдыха, ведь ей удалось феноменально преобразиться. Теперь она не прячет фигуру под оверсайзом и наслаждается отражением в зеркале, пишет Woman.ru.
Бьянка развивает свою творческую карьеру уже много лет. Она выступает сольно, пишет треки для других исполнителей и участвует в различных телепроектах. Как и любой другой звезде, ей приходится постоянно работать над своей внешностью. Однако похвастаться идеальной фигурой артистка не могла. Последние годы она была вынуждена скрывать набранные килограммы под оверсайзом и спортивными костюмами.
Она не скрывала, что в таком весе чувствует себя не комфортно. Ее расстраивала постоянная критика в соцсетях и собственное отражение в зеркале. И в начале 2023 года звезда решилась на полное преображение. Для начала она поставила себе цель — похудеть на 15+ килограммов. Нужно ей это было не только ради меньших цифр на весах, но и для пластической операции. Бьянка признавалась, что мечтает о прессе и ягодицах, как у Рианны, ведь только так она будет чувствовать себя богиней.
Вскоре брюнетка действительно похудела. Спустя короткий промежуток времени певица отчиталась о результатах — минус 6 килограммов. Это, конечно, не желаемые 20, но все равно ощутимо! На этом она не остановилась. Бьянка продолжила воздерживаться от всего жирного, жареного, любого алкоголя и питаться зеленью и отварной грудкой. К тому же она стала активнее заниматься спортом, делая упор на велозабегах.
Еще через несколько месяцев артистка гордо сообщила, что сбросила 20 кг. Но и это не конечная точка — дальше ее ждал специальный лагерь для похудения.
Последние месяцы певица не показывала свою фигуру и перестала говорить о похудении, но после новогодних праздников неожиданно опубликовала фото с отдыха. Увидев их, поклонники буквально потеряли дар речи — Бьянку было не узнать. В облегающем купальнике она позировала словно модель — точеная талия и стройные ноги.
Некоторые даже заподозрили знаменитость в фотошопе: „В таком возрасте выглядеть так, это просто чудо женщина“, „Похудела сама или это операции“, „Классный фотошоп. Огонь просто, Танюша“, „Сама так похудела?“, „Фотошоп“, „Оземпик рулит“.
Несмотря на обвинения в том, что она легла под нож хирурга или использовала „Оземпик“, сама певица не скрывает секретов похудения. Бьянка рассказала, что обратилась к эндокринологу, который смог выявить проблемы с гормонами и подобрать лечение. Теперь артистка регулярно проходит различные процедуры, и ее результат — минус 32 килограмма.
„Там мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн“, — цитирует артистку „СтарХит“.
Диеты на время праздников были поставлены на паузу. Певица продолжила соблюдать основные правила, но оливье, несколько любимых блюд и бокал игристого все же были на ее столе.
В дальнейшем Бьянка не намерена останавливаться. Она продолжит свой курс похудения, поскольку в планах до сих пор есть та самая пластическая операция.