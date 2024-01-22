Бьянка похудела на 32 кг — помогли капельницы и эндокринолог

Бьянка развивает свою творческую карьеру уже много лет. Она выступает сольно, пишет треки для других исполнителей и участвует в различных телепроектах. Как и любой другой звезде, ей приходится постоянно работать над своей внешностью. Однако похвастаться идеальной фигурой артистка не могла. Последние годы она была вынуждена скрывать набранные килограммы под оверсайзом и спортивными костюмами.

Она не скрывала, что в таком весе чувствует себя не комфортно. Ее расстраивала постоянная критика в соцсетях и собственное отражение в зеркале. И в начале 2023 года звезда решилась на полное преображение. Для начала она поставила себе цель — похудеть на 15+ килограммов. Нужно ей это было не только ради меньших цифр на весах, но и для пластической операции. Бьянка признавалась, что мечтает о прессе и ягодицах, как у Рианны, ведь только так она будет чувствовать себя богиней.

Вскоре брюнетка действительно похудела. Спустя короткий промежуток времени певица отчиталась о результатах — минус 6 килограммов. Это, конечно, не желаемые 20, но все равно ощутимо! На этом она не остановилась. Бьянка продолжила воздерживаться от всего жирного, жареного, любого алкоголя и питаться зеленью и отварной грудкой. К тому же она стала активнее заниматься спортом, делая упор на велозабегах.

Еще через несколько месяцев артистка гордо сообщила, что сбросила 20 кг. Но и это не конечная точка — дальше ее ждал специальный лагерь для похудения.

Последние месяцы певица не показывала свою фигуру и перестала говорить о похудении, но после новогодних праздников неожиданно опубликовала фото с отдыха. Увидев их, поклонники буквально потеряли дар речи — Бьянку было не узнать. В облегающем купальнике она позировала словно модель — точеная талия и стройные ноги.

Некоторые даже заподозрили знаменитость в фотошопе: „В таком возрасте выглядеть так, это просто чудо женщина“, „Похудела сама или это операции“, „Классный фотошоп. Огонь просто, Танюша“, „Сама так похудела?“, „Фотошоп“, „Оземпик рулит“.