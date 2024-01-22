В Абхазии в картинной галерее сгорели четыре тысячи полотен

Пожар произошел минувшей ночью в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуми, сообщила исполняющая обязанности „министра культуры“ сепаратистского региона Динара Смыр.

„Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии“, - сказала она.

Александр Чачба-Шервашидзе - первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной Российской империи, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров.

Одна из версий пожара в Сухуми - поджог

По сообщению местной спасательной службы, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 03.38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов. К 7 часам утра пожар был локализован.

„Пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас“, - рассказал директор картинной галереи Сурам Сакания. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе Русский и Абхазский театры.

В „министерстве внутренних дел“ Абхазии заявили, что в качестве одной из версий случившегося рассматривается поджог.

Картинная галерея в Сухуми открылась в 1963 году. Позже она была перенесена в здание Союза художников Абхазии и открыта 17 мая 1985 года - в дату перезахоронения Александра Чачба-Шервашидзе. В 1999 году для галереи было выделено другое здание, но оно так и не было приведено в порядок.