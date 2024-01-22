Ален Делон: как из-за семейной ссоры жизнь легенды французского кино превратилась в трагедию
Ален Делон, последняя суперзвезда золотого века французского кино, вновь появился на первых полосах газет. Но не потому, что он снялся в очередном фильме или на старости лет в очередной раз женился, пишет BBC news.
Когда-то его называли самым красивым мужчиной кино. Но это время давно ушло: сейчас 88-летний актер стар, болен и ведет жизнь отшельника.
Последней трагедией с Делоном в главной роли стал распад его семьи.
Играется она, однако, не на экранах, а в средствах массовой информации, на глазах у потрясенной публики, эмоции которой варьируются от ужаса до увлеченного любопытства.
Трое детей актера отчаянно сражаются за крохи отцовской любви и место, уготованное им в его посмертной славе.
„Перед смертью птицы прячутся. По-настоящему крупные звери умирают в свете софитов“, — так начинается большая статья в газете Le Monde о семейной распре Делонов.
В этой истории, как пишет газета, присутствуют все элементы классической греческой трагедии: враждующая семья, разрушающийся дом, который не помнит даже отголосков некогда звучавшего в нем смеха. Но главное – это страдания главного героя, которого преследуют демоны его бурной молодости.
Для французов Делон остается величайшим воплощением крупного хищника-соблазнителя, который очаровывал Европу в пьянящие 1960-е. Он завораживал зрителей в таких киношедеврах, как „Леопард“ и „Рокко и его братья“.
На протяжении десятилетий они так же завороженно следили не только за этапами его плодотворной карьеры, но и за перипетиями его весьма разнообразной личной жизни, жадно переворачивая страницы журнала Paris-Match и прочих изданий, специализирующихся на жизни знаменитостей.
Они знали, что у Делона трое детей: два сына и дочь от двух разных женщин. Так же как и то, что у него был третий сын, которого актер так и не признал и которого уже нет в живых.
Но в последние две недели им открылся глубочайший раскол в самом сердце семьи Делона: трое признанных детей не нашли ничего лучшего, как поделиться взаимными претензиями со СМИ. Высказывая накипевшее, они не стеснялись ни оскорблений, ни обвинений, ни судебных исков, ни тайно записанных разговоров.
Первым на авансцену вышел 59-летний Энтони Делон, актер и сын первой жены Алена, Натали. Он дал интервью Paris-Match, в котором обвинил свою младшую (сводную) сестру Анушку во лжи и интригах, поскольку она, якобы, скрыла результаты тестов на когнитивные способности их отца.
33-летняя Анушка, дочь второй жены Алена, голландской модели Розали ван Бримен, молчать не стала и пошла в контратаку, которая выразилась в заявлении, опубликованном ее адвокатом. В нем утверждалось, что их общий с Энтони отец „больше не в силах терпеть агрессивное поведение своего сына, который постоянно твердит, что он [отец] выжил из ума“.
На этом брат с сестрой не остановились и еще раз публично оскорбили друг друга, на сей раз, выступив по французскому телевидению.
После чего на стороне брата вмешался в конфликт третий ребенок актера, брат Анушки и сводный брат Энтони — 29-летний Ален-Фабьен. Он опубликовал в инстаграме тайно сделанную запись, на которой (по его словам) Анушка нашептывала отцу какие-то гадости про своих братьев.
Затем пришла пора взаимных судебных исков, связанных с лечением Делона, который в 2019 году пережил инсульт. Актер также страдает от какого-то другого серьезного заболевания, которое французские СМИ не называют.
В субботу, 13 января, его осмотрел назначенный судом врач, но дети немедленно оспорили его заключение.
Судебные страсти вокруг престарелой звезды не ограничиваются его детьми. Где-то на заднем плане маячит еще один персонаж: 66-летняя Хироми Роллин, бывшая экономка и/или (в зависимости от того, с кем вы о ней говорите) любовница Делона.
В прошлом году дети актера, проявив редкое единодушие, ее выгнали. Роллин же подала против них иск, заявив, что они поставили жизнь своего отца под угрозу, не давая ему необходимые лекарства.
Действие трагедии разворачивается в особняке, построенном Делоном в лесном поместье в 120 км к юго-востоку от Парижа. Именно там он и живет вместе с младшим сыном, Аленом-Фабьеном. Правда, время от времени отца навещают и другие дети.
Поместье почти полностью отрезано от внешнего мира и, по словам Алена-Фабьена, уже давно превратилось в жалкую тень того, каким оно когда-то было. „Все постоянно ломается, электричество не работает“, — сказал он.