Ален Делон: как из-за семейной ссоры жизнь легенды французского кино превратилась в трагедию

Когда-то его называли самым красивым мужчиной кино. Но это время давно ушло: сейчас 88-летний актер стар, болен и ведет жизнь отшельника.

Последней трагедией с Делоном в главной роли стал распад его семьи.

Играется она, однако, не на экранах, а в средствах массовой информации, на глазах у потрясенной публики, эмоции которой варьируются от ужаса до увлеченного любопытства.

Трое детей актера отчаянно сражаются за крохи отцовской любви и место, уготованное им в его посмертной славе.

„Перед смертью птицы прячутся. По-настоящему крупные звери умирают в свете софитов“, — так начинается большая статья в газете Le Monde о семейной распре Делонов.

В этой истории, как пишет газета, присутствуют все элементы классической греческой трагедии: враждующая семья, разрушающийся дом, который не помнит даже отголосков некогда звучавшего в нем смеха. Но главное – это страдания главного героя, которого преследуют демоны его бурной молодости.

Для французов Делон остается величайшим воплощением крупного хищника-соблазнителя, который очаровывал Европу в пьянящие 1960-е. Он завораживал зрителей в таких киношедеврах, как „Леопард“ и „Рокко и его братья“.

На протяжении десятилетий они так же завороженно следили не только за этапами его плодотворной карьеры, но и за перипетиями его весьма разнообразной личной жизни, жадно переворачивая страницы журнала Paris-Match и прочих изданий, специализирующихся на жизни знаменитостей.

Они знали, что у Делона трое детей: два сына и дочь от двух разных женщин. Так же как и то, что у него был третий сын, которого актер так и не признал и которого уже нет в живых.

Но в последние две недели им открылся глубочайший раскол в самом сердце семьи Делона: трое признанных детей не нашли ничего лучшего, как поделиться взаимными претензиями со СМИ. Высказывая накипевшее, они не стеснялись ни оскорблений, ни обвинений, ни судебных исков, ни тайно записанных разговоров.