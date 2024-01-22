ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто из известных людей пришел на премьеру нового фильма Алены Суржиковой!
В пятницу, 19 января, в кинотеатре Artis состоялась премьера документального фильма режиссера Алёны Суржиковой „Границы безвременья Каарела Курисмаа“. На мероприятии была замечены такие известные люди Эстонии, как галериcт и художник Ольга Темникова, модель Кармен Касс, продюсер Рийна Сильдос, художник Тийт Пяэсуке, продюсер и режиссер Пеэтер Урбла, главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, писатель и журналист Борис Тух, блогер Julius Rou.
Смотрите фото с премьеры!
По словам Суржиковой, поход в кино — хороший способ занять детей во время забастовки учителей, когда большинство школ не работает.
„Этот фильм подойдет для старшеклассников. Они смогут получше узнать историю кинетического искусства и познакомиться с работами Каареля Курисмаа. Следующие показы состоятся во вторник, среду и четверг в кинотеатре Artis“, - говорит режиссер.
Подходящий сеанс можно выбрать ЗДЕСЬ.
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