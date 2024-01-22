ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто из известных людей пришел на премьеру нового фильма Алены Суржиковой!

„Границы безвременья Каарела Курисмаа“

Документальный фильм про художника Каарела Курисмаа. Его карьера началась в 1960-е годы. Он известен и как живописец, и как витражист, и как режиссер и художник-постановщик мультфильмов, вошедших в золотой фонд эстонской анимации.

Основным направлением творческих поисков Курисмаа начиная с 70-х стало кинетическое искусство: художник создает динамичные скульптуры, объекты, взаимодействующие с наблюдателем не только в пространстве, но и во времени, в том числе – на уровне движения и звука.

Несколько кинетических объектов Каарела Курисмаа находятся в собраниях музеев Эстонии и США. В 1980 году он создал кинетический объект для таллиннского главпочтамта, вызвавший споры, но и давший советским чиновникам от культуры повод говорить, что в СССР также приветствуют новое, далекое от классического искусство. Одним из объектов Курисмаа, доступных в общественных местах, остается памятник таллиннскому трамваю, недавно отреставрированный при участии автора.

Фильм снят благодаря поддержке фонда Капитал Культуры, Эстонского Института кино и эстонской радиовещательной корпорации.