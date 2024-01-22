Культура
22.01.2024, 17:10

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто из известных людей пришел на премьеру нового фильма Алены Суржиковой!

 
Суржикова: кино - хороший способ занять детей во время забастовки!

В пятницу, 19 января, в кинотеатре Artis состоялась премьера документального фильма режиссера Алёны Суржиковой „Границы безвременья Каарела Курисмаа“. На мероприятии была замечены такие известные люди Эстонии, как галериcт и художник Ольга Темникова, модель Кармен Касс, продюсер Рийна Сильдос, художник Тийт Пяэсуке, продюсер и режиссер Пеэтер Урбла, главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, писатель и журналист Борис Тух, блогер Julius Rou.

Смотрите фото с премьеры!

По словам Суржиковой, поход в кино — хороший способ занять детей во время забастовки учителей, когда большинство школ не работает.

„Этот фильм подойдет для старшеклассников. Они смогут получше узнать историю кинетического искусства и познакомиться с работами Каареля Курисмаа. Следующие показы состоятся во вторник, среду и четверг в кинотеатре Artis“, - говорит режиссер.

Подходящий сеанс можно выбрать ЗДЕСЬ.

„Границы безвременья Каарела Курисмаа“

Документальный фильм про художника Каарела Курисмаа. Его карьера началась в 1960-е годы. Он известен и как живописец, и как витражист, и как режиссер и художник-постановщик мультфильмов, вошедших в золотой фонд эстонской анимации.

Основным направлением творческих поисков Курисмаа начиная с 70-х стало кинетическое искусство: художник создает динамичные скульптуры, объекты, взаимодействующие с наблюдателем не только в пространстве, но и во времени, в том числе – на уровне движения и звука.

Несколько кинетических объектов Каарела Курисмаа находятся в собраниях музеев Эстонии и США. В 1980 году он создал кинетический объект для таллиннского главпочтамта, вызвавший споры, но и давший советским чиновникам от культуры повод говорить, что в СССР также приветствуют новое, далекое от классического искусство. Одним из объектов Курисмаа, доступных в общественных местах, остается памятник таллиннскому трамваю, недавно отреставрированный при участии автора.

Фильм снят благодаря поддержке фонда Капитал Культуры, Эстонского Института кино и эстонской радиовещательной корпорации.

Режиссер – Алёна Суржикова, продюсер – Сергей Трофимов.

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