Елену Блиновскую перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Изменить меру пресечения на заключение в СИЗО потребовал Следственный комитет России. В СКР заявили, что Блиновская „цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку“. Во время мероприятия, как утверждают следователи, Блиновская „общалась в том числе со свидетелем по делу Осмоловой“.

Также в СКР сообщили, что Блиновской предъявлено новое обвинение — в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В апреле прошлого года в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (9,1 млн евро) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей (430 тыс. евро). Тогда же суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Блиновская прославилась как создательница платных „марафонов желаний“, участники которых должны были научиться исполнять свои мечты, наладить личную жизнь и улучшить финансовое положение.