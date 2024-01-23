Филиппа Киркорова обязали выплатить почти 80 тысяч евро

У поп-короля российской эстрады накопилось почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам. Московский мировой суд взыскал с Филиппа Киркорова 7 миллионов 972 тысячи 985 рублей (80 000 евро), передает ТАСС. Кроме того, исполнителю хита „Зайка моя“ придется оплатить и госпошлину в размере 24 тысяч рублей.