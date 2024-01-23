Шоубиз
23.01.2024, 10:03

Филиппа Киркорова обязали выплатить почти 80 тысяч евро

 
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
ФОТО: IMPA | Vida Press

У поп-короля российской эстрады накопилось почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам. Московский мировой суд взыскал с Филиппа Киркорова 7 миллионов 972 тысячи 985 рублей (80 000 евро), передает ТАСС. Кроме того, исполнителю хита „Зайка моя“ придется оплатить и госпошлину в размере 24 тысяч рублей.

Стало известно, что артист задолжал налоговому ведомству крупную сумму за 2022 год. Судебный приказ пока не вступил в законную силу.

Напомним, в конце ноября прошлого года выяснилось, что певец должен ФНС 5,5 миллиона рублей. Отметим, что у звезды добавилось проблем после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. Филиппу Киркорову объявили бойкот: вырезали из новогоднего фильма, перестали звать на съемки шоу и отказываются проводить его концерты в России.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии