Филиппа Киркорова обязали выплатить почти 80 тысяч евро
У поп-короля российской эстрады накопилось почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам. Московский мировой суд взыскал с Филиппа Киркорова 7 миллионов 972 тысячи 985 рублей (80 000 евро), передает ТАСС. Кроме того, исполнителю хита „Зайка моя“ придется оплатить и госпошлину в размере 24 тысяч рублей.
Стало известно, что артист задолжал налоговому ведомству крупную сумму за 2022 год. Судебный приказ пока не вступил в законную силу.
Напомним, в конце ноября прошлого года выяснилось, что певец должен ФНС 5,5 миллиона рублей. Отметим, что у звезды добавилось проблем после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. Филиппу Киркорову объявили бойкот: вырезали из новогоднего фильма, перестали звать на съемки шоу и отказываются проводить его концерты в России.