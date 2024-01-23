В сети вирусится реакция Гослинга на победу песни „I’m Just Ken“ на Critics Choice Awards

Актера удивило, что песня в его исполнении обошла треки Дуа Липы, Билли Айлиш, Джека Блэка, Ленни Кравица и Арианы ДеБос. Награду получили авторы „I’m Just Ken“ Марк Ронсон и Эндрю Уайатт.

Песня „I’m Just Ken“, ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла актеру первое в жизни попадание в Billboard Hot 100. Трек звучит, когда Кен Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов, возглавляемой Лю Сыму, в Барбиленде.

Продюсер Марк Ронсон, написавший эту песню для „Барби“, рассказал, что „I’m Just Ken“ появилась в результате размышлений, что „никому нет дела до покупки куклы Кена“, и он начал представлять себе этого персонажа как „неудачливую, но сразу вызывающую симпатию фигуру“.

Как только Гослинг услышал эту песню, он попросил исполнить ее в фильме. По словам Ронсона, Гервиг согласилась и переписала сюжет в фильме, включив в него музыкальную интермедию. В саундтрек также вошли новые треки Дуа Липы, Сэма Смита, Айс Спайс, Ники Минаж, Билли Айлиш. Помимо этого, Гослинг исполнил еще одну песню — кавер-версию Matchbox Twenty 1997 года „Push“.

В конце декабря в сети появились три версии песни: акустическая „In My Feelings Acoustic“, танцевальная „Purple Disco Machine Cover“ и рождественская „Merry Kristmas Barbie“.